Traton hat einen schwachen Start ins Jahr hingelegt, wobei die rückläufigen Verkaufszahlen auf anhaltenden Nachfragedruck, insbesondere in Amerika, zurückzuführen sind. Während die Leistung der Marken gemischt war, bleibt das Gesamtbild gedämpft, wobei das starke Wachstum bei MAN hauptsächlich durch Nachholeffekte und nicht durch eine nachhaltige Erholung bedingt ist. Schlüsselmärkte wie Südamerika und die USA zeigen weiterhin Schwächen, was das fragile Nachfrageumfeld unterstreicht. Der Ausblick für den breiteren Lkw-Markt bleibt herausfordernd. Schwache Frachtanfragen, makroökonomische Unsicherheiten und hohe Kosten belasten weiterhin die Investitionsentscheidungen der Flottenbetreiber. Obwohl einige frühe Anzeichen einer Stabilisierung, insbesondere in den USA, erkennbar sind, haben diese noch nicht zu einer signifikanten Volumenrückgewinnung geführt. Strukturelle Gegenwinde schränken die Sichtbarkeit weiter ein und verzögern die Ersatzzyklen. Wir sind der Ansicht, dass der Markt die Persistenz dieser Druckfaktoren unterschätzt. Zunehmender Wettbewerb, insbesondere im Bereich der Elektro-Lkw, wird voraussichtlich im Laufe der Zeit auf die Margen und die Marktpositionierung drücken. Daher bestätigen wir unser SELL-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





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