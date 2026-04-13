Regelmäßig starke Schwankungen sind im Kryptomarkt nichts Neues, doch einige Projekte könnten sich nie mehr erholen. Analysten warnen, dass einige populäre Kryptowährungen langfristig massive Wertverluste erleiden könnten. Vor allem Meme-Coins stehen zunehmend in der Kritik, weil ihnen oft ein nachhaltiges Fundament fehlt. Auf der anderen Seite besteht großes Potenzial für Assets wie Litecoin als das "digitale Silber". Dogecoin Der Meme-Coin Dogecoin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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