Hacker:innen haben sich Zugang zu Unternehmensdaten des Spielestudios Rockstar Games verschafft. Die Daten, die sie entwenden konnten, sollen schon bald veröffentlicht werden, wenn das Studio hinter GTA 6 ihren Forderungen nicht nachgibt. Wie das Unternehmen auf den Angriff reagiert. Der Spieleentwickler Rockstar Games ist immer wieder das Ziel von Hackerangriffen geworden. Zuletzt hatten es Cyberkriminelle der Lapsus$-Gruppe auf den Quellcode von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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