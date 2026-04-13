Das Lübecker Technologieunternehmen blau direkt hat AMEISE COPILOT gelauncht. Der integrierte KI-Agent erweitert das Maklerverwaltungsprogramm AMEISE um ein intelligentes Interface. Damit fällt der Startschuss für den Ausbau eines agentischen Betriebssystems für Makler. blau direkt hat den offiziellen Start des AMEISE COPILOT bekannt gegeben und integriert damit künstliche Intelligenz in das Maklerverwaltungsprogramm AMEISE. Der eingebundene KI-Agent erweitert das MVP um ein zentrales, intelligentes ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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