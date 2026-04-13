Frankfurt am Main (ots) -Die hr Radtour rollt diesmal vom 6. bis 9. August durch Nordhessen. Start ist in Bad Wildungen. Von dort geht es nach Baunatal, auf einem Rundkurs durch den Habichtswald bis hinauf zum Bergpark Wilhelmshöhe und schließlich zurück ins Waldecker Land. An den drei Abenden laden die Radiowellen hr1, hr3 und hr4 zu kostenlosen Konzerten einmal in Bad Wildungen und zweimal in Baunatal ein - mit prominenten Künstlerinnen und Künstlern: den US-Rockern Starship, der Elektropop-Band ClockClock und dem Schlagersänger NIK P.Drei Tage lang gemeinsam durch Nordhessen radeln und abends bei Live-Musik feiern: Das ist die hr Radtour, zu der der Hessische Rundfunk (hr) mit seinen Partnern hassia Mineralwasser und LOTTO Hessen auch 2026 einlädt. Die Anmeldung ist ab sofort unter hr.de/radtour möglich.Die Radlerinnen und Radler können einzelne Tagestouren oder die gesamte Strecke mitfahren. Übernachtet wird gemeinsam in Sporthallen oder bequem im Hotel, um abends entspannt mitfeiern zu können. Neben den Acts auf der Bühne können sie die bekannten Moderatorinnen Simone Reuthal von hr1, Carmen Schmalfeldt von hr3 und den hr4-Moderator Uwe Becker live erleben. Im Streckenfahrzeug sorgt zudem Lars-Henning Metz von hr1 für Stimmung und die entsprechende Motivation auf den Etappen.Auftakt in Bad WildungenDie Tour beginnt am Donnerstag, 6. August, mit einer Open-Air-Welcome-Party vor der Wandelhalle im Kurpark von Bad Wildungen. Vorher, ab 16 Uhr, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Ruhe dort einchecken und alle notwendigen Informationen für die folgenden Tage erfahren.Ab 19 Uhr wird es dann im größten Kurpark Europas laut und rockig. Bei der hr1 Party präsentiert die Moderatorin Simone Reuthal die US-Band Starship, die 1984 aus der Band Jefferson Starship entstand und mit ihrem unverwechselbaren Sound die Musik der 1980er-Jahre mitprägte. Nummer-1-Hits wie "We Built This City" oder "Nothing's Gonna Stop Us Now" wurden weltbekannt. Der Eintritt zur Party ist, wie an allen Abenden, kostenlos.Erste Etappe bis BaunatalAm nächsten Morgen um 10 Uhr startet die hr Radtour an der Wandelhalle Bad Wildungen. Auf dem Tagesprogramm steht eine 56 Kilometer lange Etappe über attraktive Wege entlang der Eder und Fulda bis nach Baunatal. Einen Zwischenstopp legen die Radlerinnen und Radler im Stadtpark Gudensberg rund um die dortige Märchenbühne ein.Auf dem Festplatz vor dem Parkstadion in Baunatal moderiert ab 19 Uhr Carmen Schmalfeldt die hr3 Party mit ClockClock. Die Elektropop-Band besteht aus dem Singer-Songwriter Boki und dem Produzentenkollektiv Mark und Feezy. Sie zählen zu den gefragtesten Live-Acts Deutschlands mit vier Nummer-Eins-Hits wie "Sorry" oder "Someone Else", ausverkauften Tourneen und Shows. Auch nach Baunatal bringen sie ihre energiegeladenen Beats und Vocals und ihre neue Single "Out of the Dark" mit.Entspannter Rundkurs am SamstagNach so viel Partystimmung geht es am Samstagmorgen um 10 Uhr wieder auf die Räder. Start und Ziel an dem Tag ist der Festplatz Baunatal. Vor den Teilnehmerinnen und Teilnehmern liegt eine entspannte Rundkurs-Etappe mit insgesamt 53 Kilometern Strecke durch den lauschigen Naturpark Habichtswald, wo auch eine Rast vorgesehen ist. Am Ende wird es beim Anstieg zum Bergpark Wilhelmshöhe etwas sportlicher.Auf dem Festplatz Baunatal, wo die zweite Etappe endet, lädt der Moderator Uwe Becker am Abend ab 19 Uhr zur hr4-Party mit NIK P. Der Musiker ist bekannt für seine Mischung aus Schlager und Rockmusik, die mit einfühlsamen Texten viele Menschen erreicht. Seine Hits wie "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)" und "Gloria" sind Hymnen, die die Fans über Generationen hinweg begeistern und die auch in Baunatal für unvergessliche Momente sorgen werden. Als Support-Act ist der Schlagersänger und Songwriter Daniel Sommer zu erleben, der schon Songs für Maite Kelly und Roland Kaiser schrieb.Am Sonntag geht's zurück ins Waldecker LandZum Abschluss führt die dritte Etappe von Baunatal aus auf insgesamt 51 Kilometern über einige Anstiege im Waldecker Land vorbei am Kellerwald und dem imposanten Edersee zurück nach Bad Wildungen. Ziel ist der dortige Schützenplatz, auf dem die diesjährige hr Radtour am Nachmittag endet.Wer mitfahren möchte, findet alles Wichtige zur hr Radtour 2026 (genaue Kosten, Übernachtungsorte, Teilnahme ohne Übernachtung, Infos zum richtigen Fahrrad, zur Pannenhilfe und die Teilnahmebedingungen) sowie die Anmeldung hier (https://www.hr.de/unternehmen/radtour/index.html).Teilnehmende zahlen von 230 Euro (Teilnahme mit Übernachtung in Sporthallen) bis 440 Euro beziehungsweise 350 Euro (Teilnahme mit Hotelübernachtungen im Einzel- oder Doppelzimmer). Jeder Dauergast erhält für die Fahrt ein Radtrikot. Die Teilnahme ohne Übernachtung kostet pro Tagesetappe 30 Euro. Der Einlass zu den Abendveranstaltungen ist frei.Radtour-Kontakt für Interessierte und TeilnehmendeSchreiben Sie uns an hr-radtour@kom3.de, innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie eine Antwort.Notfalls beantworten wir Ihre Fragen auch gerne unter 0180-500 15 95*.Sie erreichen uns montags bis freitags von 10 Uhr bis 16 Uhr.*0 Cent pro Minute, maximal 42 Cent pro Minute aus MobilfunknetzenPressefotosWeitere Fotos der Musik-Acts und den Städten zum Download finden sich im Pressefoto-Bereich (https://www.hr.de/presse/fotos-und-logos/der-hr/index.html)Zur hr-PresseseitePressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6254197