Die Fluorchemikalie PFOA gehört zur PFAS-Gruppe. Sie ist giftig und krebserregend. Vor fast 25 Jahren brachte der US-Anwalt Robert Bilott die Bedrohung durch die Substanz ans Licht. Doch das PFAS-Thema ist noch heute aktuell - auch in Deutschland. Vor fast 25 Jahren verklagte der Anwalt Robert Bilott den Chemiekonzern DuPont in Parkersburg, USA. Der Konzern hatte wissentlich einen ganzen Landstrich mit der giftigen und krebserregenden PFAS-Variante ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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