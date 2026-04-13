Das Wiener Mobility-Startup kW-Solutions hat mit "Charge with Friends" eine Plattform vorgestellt, über die sich Transportunternehmen die eigene Ladeinfrastruktur teilen können. Über die höhere Auslastung soll das Depot-Laden perspektivisch billiger werden. Das heißt: Über die Plattform können sich Transportunternehmen gegenseitig finden, kontaktieren und "zu beiderseitigem Vorteil Depot-Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen", wie das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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