Der Volkswagen-Konzern hat für das erste Quartal 2026 insgesamt 200.000 BEV-Auslieferungen vermeldet, acht Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Das zweistellige Wachstum in Europa kann dabei die starken Rückgänge in China und den USA nicht ausgleichen. Konkret gingen die BEV-Auslieferungen der Volkswagen Group in China um 63,8 Prozent zurück, in den USA sogar um 80,1 Prozent. In Europa stiegen die BEV-Auslieferungen um 11,5 Prozent, wie die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net