© Foto: Oliver Berg/dpaEigentlich gelten Telekom-Aktien als sicherer Hafen. Doch eine kritische Analystenstimme und neue Konkurrenzsignale aus den USA drücken den Kurs. Anleger stellen sich nun die Frage: War die Rally zu viel des Guten?Die als vergleichsweise krisenfest geltenden Aktien der Deutsche Telekom haben zu Wochenbeginn enttäuscht. In einem insgesamt schwachen Marktumfeld konnten die Papiere ihre defensive Rolle nicht ausspielen und verloren mehr als 2,7 Prozent auf 30,14 Euro. Damit sind die Bonner am Montag das Schlusslicht im DAX. Seit Jahresanfang liegt die T-Aktie immer noch rund 8,5 Prozent im Plus. Von ihrem 52-Wochen-Hoch bei 34,44 Euro sind die Papiere aber inzwischen über 10 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
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