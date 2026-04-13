Eine kommentierende Analyse von Charlotte Peuron, Portfolio Manager Thematic Equities, Crédit Mutuel Asset Management Neue Turbulenzen: Goldpreis gibt nach, Bergbauaktien werden doppelt abgestraft Ungünstige kurzfristige Faktoren, langfristige Fundamentaldaten bleiben jedoch solide Steigende Produktionskosten geben keinen Anlass zur Sorge Großflächiger Schock Der Angriff des Iran auf Katars Gasanlagen hat sich umfassend ausgewirkt und einen neuen Ausverkauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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