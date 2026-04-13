DJ Deutsche Börse Group erwirbt Minderheitsbeteiligung an Indexanbieter MerQube

DOW JONES--Die Deutsche Börse hat gemeinsam mit dem Private-Markets-Vermögensverwalter 7RIDGE eine Minderheitsbeteiligung an dem Research- und Indexunternehmen MerQube in Höhe von 15 Millionen Dollar erworben. MerQube hat sich auf die Konzeption und Berechnung regelbasierter Anlagestrategien und passiver Anlagelösungen spezialisiert.

Seit seiner Gründung im Jahr 2019 habe sich MerQube auf die Konzeption und Berechnung einer breiten Auswahl an Indexstrategien spezialisiert. Diese reichen den Angaben der Deutschen Börse zufolge von Sell-Side-Indizes für komplexe Strategien, die als Basiswerte für Indexderivate und strukturierte Produkte dienen, bis hin zu Defined Outcome-, Volatilitätsmanagement-, Echtzeit- und Intraday-Indizes, die komplexe Ausführungsmethoden und flexible Zeitpläne für Neugewichtung unterstützen.

Mit der Investition in MerQube baut die Deutsche Börse das Indexgeschäft weiter aus. MerQube setze einen Fokus auf maßgeschneiderte, komplexe Indizes, eine starke Präsenz in Nord- und Südamerika sowie Cloud-native SaaS-basierte Index- und Selbstindexierungsplattformen. Hierdurch ergänze MerQube das zu ISS STOXX gehörende, etablierte Indexgeschäft STOXX der Deutschen Börse.

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April 13, 2026 06:22 ET (10:22 GMT)

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