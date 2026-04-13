Zum Wochenstart haben die Futures auf Brent und WTI einen deutlichen Sprung nach oben gemacht: Beide wichtigen Rohölsorten legten um mehr als sieben Prozent zu. Diese deutsche Aktie könnte von anhaltend hohen Ölpreisen profitieren. Auslöser für die massive Verteuerung des fossilen Energieträgers waren neue Sorgen über noch höhere Angebotsausfälle, nachdem der Iran und die USA ihre Friedensverhandlungen am Sonntag abgebrochen haben. Falls nun durch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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