Bürokratie, Wartezeiten, Frust: Viele Gründer:innen kritisieren die Bedingungen für Startups in Deutschland. Und trotzdem entstehen hier täglich neue B2B-Modelle, eng verzahnt mit Mittelstand und Industrie. Warum der Standort besser ist als sein Ruf - und was ihn noch besser machen könnte. Nur rund die Hälfte der Gründer:innen würde heute noch einmal in Deutschland gründen. Das zeigt eine aktuelle Bitkom-Umfrage zur Startup-Stimmung 2026. Gleichzeitig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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