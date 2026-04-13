Köln (ots) -"Entscheidend is auf'm Platz" - diese Fußballweisheit aus den 1950er-Jahren ist längst überholt. Heute steht der europäische Klubfußball an einem Wendepunkt: Vor allem globale Investoren verändern den Wettbewerb. Kann die Bundesliga dabei weiterhin konkurrenzfähig sein? Die Doku-Reihe "INSIDE FUSSBALL - Wer kauft das Spiel?", produziert vom WDR für die Sportschau, geht dieser Frage nach. Sie ist ab dem 18. April in der ARD Mediathek verfügbar. Vorab findet am 16. April eine Kinopreview in Frankfurt statt. Die erste Folge läuft am 24. April im Ersten.Die aktuelle Saison liefert symbolträchtige Beispiele: Die Wechsel von Florian Wirtz zum FC Liverpool und Nick Woltemade zu Newcastle United - und nicht etwa zum FC Bayern München - zeigen, wie stark die englische Premier League mittlerweile dominiert. "The winner takes it all. Die Schere geht weiter auseinander", sagt Axel Hellmann, Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und Mitglied im Präsidium der DFL.Die Mannschaften der höchsten englischen Spielklasse haben durch lukrative Fernsehverträge die finanziellen Möglichkeiten, die besten Spieler der Welt zu verpflichten. Zudem haben Investoren, Milliardäre und Staatsfonds die vollständige Kontrolle übernommen und stellen nahezu unbegrenztes Kapital für Transfers und Gehälter bereit. Ohne regulatorische Begrenzung durch eine 50+1-Regel.Was wird aus 50+1?Das deutsche 50+1-Modell gilt als internationales Alleinstellungsmerkmal. Es schützt die Mitgliederkultur und begrenzt Investoreneinfluss. Fakt ist: Das Modell wackelt - Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß und auch der aktuelle Vereinspräsident Herbert Hainer sprechen sich für ein Ende von 50+1 aus. Im Kern der Debatte stehen die Fragen: Kann der deutsche Fußball seine Identität bewahren oder verliert er den Anschluss? Und wie viel Kapital braucht sportlicher Erfolg und zu welchem Preis?Für "INSIDE FUSSBALL" wird u. a. Eintracht Frankfurt auf einer Reise nach Philadelphia begleitet. Internationalisierung ist das Ziel. Sportvorstand Markus Krösche gewährt exklusive Einblicke in moderne Transferstrategien und den Versuch, mit KI-gestütztem Scouting finanzielle Nachteile auszugleichen. "Datentechnisch können wir die ganze Welt abdecken, ohne dass irgendjemand ins Auto oder ins Flugzeug steigen muss", sagt Krösche. Doch auf Champions-League-Niveau entscheidet nicht allein Talent oder die beste Strategie, sondern Investitionsvolumen.Multi-Milliardär Textor nutzt den Fußball als Business-ModellDas Sportschau-Filmteam erhält exklusiven Zugang zu US-Investor John Textor und seinem Multi-Club-Netzwerk Eagle Football. Ihm gehören mehrere Klubs auf der ganzen Welt. Er wird unter anderem bei seinem Klub Botafogo FR in Brasilien begleitet. Textor spricht darüber, wie Spieler innerhalb seines Klubnetzwerkes aufgebaut, verschoben und gewinnbringend transferiert werden. Fußball wird zur global organisierten Investmentstruktur."INSIDE FUSSBALL - Wer kauft das Spiel?" ist eine Doku-Reihe über Machtverschiebungen, Investoreninteressen und die Zukunft des Fußballs. Von Deutschland in die USA, von England über Spanien bis nach Saudi-Arabien zeichnet der Film ein dichtes, vielschichtiges Bild einer Branche im Umbruch - und stellt die Frage: Wem gehört der Fußball von morgen? Zu Wort kommen neben der Vereinsführung von Eintracht Frankfurt viele prominente Experten aus dem deutschen Fußball, unter anderem Dr. Marc Lenz (Geschäftsführer der DFL), Alexander Wehrle (Vorstandsvorsitzender VfB Stuttgart/Mitglied DFL-Präsidium), Oliver Bierhoff (ehemaliger DFB-Geschäftsführer Nationalmannschaft) und Florian Plettenberg (Transferjournalist bei Sky)."INSIDE FUSSBALL - Wer kauft das Spiel?" umfasst drei Folgen: "Der Abstand", "Das Kapital" und "Die Zukunft". Die ersten beiden Folgen sind ab dem 18.04. in der ARD Mediathek verfügbar. Folge 3 erscheint am 24.04.2026. Ebenfalls am 24.04 läuft die erste Folge der Doku-Reihe um 23:45 Uhr im Ersten.Die Doku ist eine WDR-Eigenproduktion der Sport inside-Redaktion.Ein Film von Robert KempeMitarbeit: Chaled Nahar und Marcus BarkRedaktion: Benjamin Best und Jochen LeufgensDistribution: Sophie Schulenburg und Luzius ZöllerVorführraum & Einladung zur Premiere am 16. April in FrankfurtFür akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die zweite Folge der Dokumentation "Das Kapital" ab sofort im Vorführraum der Presselounge unter www.presse.wdr.de bereit.Zudem findet am 16. April eine Kinopreview der ersten beiden Folgen von "INSIDE FUSSBALL - Wer kauft das Spiel?" in Frankfurt statt. Vor Ort werden die Doku-Protagonisten Markus Krösche von Eintracht Frankfurt und Florian Plettenberg sein. Interessierte Journalistinnen und Journalisten können sich unter diesem Link anmelden: https://www.events.wdr.de/insidefuballwerkauftdasspielPressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100Email: kommunkation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6254258