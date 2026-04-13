Düsseldorf (ots) -Der europäische Markt für Conversational AI wächst Schätzungen zufolge bis 2031 auf rund 10 Milliarden Euro - gleichzeitig achten Unternehmen zunehmend bei der Wahl ihrer Technologiepartner auf digitale Souveränität. In diesem Umfeld erweitert sipgate, einer der größten deutschen Cloud-Telefonie-Anbieter, sein Portfolio: Mit AI-gestützten Sprachagenten, einem integrierten Contact Center und dem Schnittstellen-Produkt Flow positioniert sich das Düsseldorfer Unternehmen als der europäische Voice-AI-Partner für den Mittelstand."Wir verknüpfen AI mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Telefonie-Infrastruktur. Damit sind wir der natürliche Partner für Klein- und Mittelständler, die volle Kontrolle über ihre Daten behalten wollen", sagt Tim Mois, Geschäftsführer von sipgate. "Das Telefon ist nach wie vor der wichtigste Kanal in der Kundenkommunikation. Mit unseren AI Agents, dem Contact Center und Flow geben wir Unternehmen die Mittel an die Hand, das vorhandene Potenzial noch besser auszuschöpfen, und zwar auf einer technologischen Basis, die europäischen Anforderungen entspricht."AI, die in Kundensystemen mitarbeitetDie neuen sipgate AI Agents nehmen Anrufe entgegen und greifen in Echtzeit auf angebundene Systeme zu, um etwa Kundendaten im CRM zu prüfen, den Bestellstatus abzufragen, Termine zu buchen oder Tickets zu erstellen. Wird ein Anliegen komplex, übergeben sie das Gespräch inklusive einer strukturierten Zusammenfassung an das zuständige Teammitglied. sipgate AI Agents sind rund um die Uhr erreichbar und können beliebig viele Anrufe parallel entgegennehmen. Zudem unterstützen sie das sogenannte Barge-in, das Anrufenden jederzeit die Möglichkeit gibt, zu unterbrechen. Unternehmen können die AI-Agenten ohne Programmierkenntnisse einrichten und zwischen exklusiven Stimmen und verschiedenen AI-Sprachmodellen wählen.Contact Center: Teamwork zwischen AI und MenschZusätzlich bietet sipgate ein neues Contact Center mit intelligenter Anrufverteilung und Echtzeit-Monitoring. Menschliche Mitarbeitende sehen in einem strukturierten Arbeitsbereich sofort alle relevanten Gesprächsinformationen, darunter Kontext, Verlauf, Kanal und Status. AI Agents bearbeiten Standardanfragen automatisiert und bereiten individuelle Anliegen für die Übergabe an die richtige Person im Team vor. Das Contact Center ist kein separates System, sondern lässt sich direkt in der Benutzeroberfläche von sipgate aktivieren.Flow: vom Chatbot zum Voicebot per APIFür Unternehmen, die bereits eigene Conversational AI im Einsatz haben, bietet sipgate Flow eine API-Schnittstelle, die Chatbots mit geringem Aufwand auf den Voice-Kanal bringt. Unternehmen behalten die volle Kontrolle über ihre Dialog-Logiken und Backend-Anbindungen. sipgate übernimmt den gesamten Audio-Layer und kann den gesamten Prozess bis hin zum Conversation Design begleiten. Anstelle eines Wirrwarrs aus verschiedenen Anbietern, Diensten und Rechnungen tritt eine einheitliche Lösung aus einer Hand.Solution Engineering auf europäischem FundamentEin eigenes Solution-Engineering-Team sorgt dafür, dass sipgate bei der Einrichtung der Systeme noch besser auf die individuellen Anforderungen von Kund:innen eingehen und passgenaue Lösungen entwickeln kann. Grundlage für das durchgängige Angebot ist eine eigenentwickelte und selbst betriebene technische Plattform. Sie verknüpft programmatische Voice-Dienste, Automatisierung und Anwendungen miteinander. Die sipgate-eigenen Rechenzentren in Deutschland sind nach ISO 27001 zertifiziert und DSGVO-konform; die Produkte von sipgate erfüllen die Anforderungen des EU AI Act. Damit bietet das Unternehmen eine Alternative zu Anbietern, deren Infrastruktur einem außereuropäischen Rechtsrahmen unterliegt.Bildmaterial, Logos und mehr Informationen zur sipgate Pressearbeit finden Sie hier: sipgate.de/presseBei Fragen wenden Sie sich gerne per Mail an Steffen Penzel unter presse@sipgate.de.Pressekontakt:Steffen Penzel01579/0000623presse@sipgate.deOriginal-Content von: sipgate GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53275/6254254