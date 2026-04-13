© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaStrategy steht trotz hoher Verluste vor dem nächsten Mega-Bitcoin-Kauf und könnte dabei die Marke von 800.000 Bitcoin ins Visier nehmen.Der US-Konzern Strategy könnte erneut kurz vor einem massiven Bitcoin-Zukauf stehen - und damit seine bereits dominierende Position im Markt weiter ausbauen. Ein kryptischer Hinweis von Mitgründer Michael Saylor sorgt derzeit für Spekulationen unter Investoren. "Think bigger": Signal für den nächsten Kauf? Am Sonntag veröffentlichte Saylor den Kommentar "think bigger" zusammen mit dem unternehmenseigenen Bitcoin-Tracker - ein Muster, das seit 2020 regelmäßig größeren Käufen vorausging. Seit Beginn seiner aggressiven Akkumulationsstrategie im August 2020 hat …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE