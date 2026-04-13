Dortmund (ots) -Digitale Steuerungsplattform macht parallele Transformationsvorhaben planbar, messbar und skalierbarDie Anbieterin für Software und Beratung aus den Bereichen Transformation, Aus- und Weiterbildung, Materna TMT stellt eine KI-gestützte Change Plattform vor, die organisationale Veränderung strukturiert, orchestriert und messbar macht. Die Plattform digitalisiert rund 90 Prozent der bewährten Change Management-Beratungsprozesse von Materna TMT und stellt sie Unternehmen modular, skalierbar und sofort einsetzbar zur Verfügung.Viele Organisationen stehen unter hohem Transformationsdruck. Parallellaufende Programme, IT-Initiativen und strategische Neuausrichtungen überlagern sich, beschleunigen sich gegenseitig und konkurrieren um Ressourcen. Die Folge sind steigende Komplexität, operative Überforderung und zunehmende Change-Müdigkeit. Genau hier setzt die neue Plattform an."Unternehmen brauchen heute mehr als einzelne Change-Konzepte. Sie benötigen eine integrierte Steuerungslogik, die mehrere Veränderungsvorhaben gleichzeitig beherrschbar macht und unterschiedliche Perspektiven zusammenführt", erklärt Nina Moeller, CEO von Materna TMT. "Unsere KI-gestützte Change Plattform bringt Struktur in Transformationsprogramme und verbindet strategische Steuerung mit operativer Umsetzung."Vier Module steuern durch den Change-LebenszyklusDie Plattform ist entlang des gesamten Change-Lebenszyklus aufgebaut und gliedert sich in vier Kernmodule: Analyse, Strategie, Umsetzung sowie Evaluation und Monitoring.Im Analyse-Modul werden strategische Dokumente, Projektunterlagen und Kontextinformationen integriert. Stakeholder werden automatisiert analysiert, Reifegrade bewertet und Veränderungswirkungen transparent gemacht. So entsteht ein vollständiges, vergleichbares und KI-gestütztes Bild des organisationalen Ausgangszustands.Das Strategie-Modul unterstützt bei der Entwicklung von Change-Vision, Zielbild und Kommunikationsstrategie. KI-gestützte Vorlagen, konsistente Change-Playbooks und automatisierte Vorschläge erleichtern die Erstellung von Maßnahmenplänen, Roadmaps und Enablement-Konzepten.Im Umsetzungs-Modul können Kommunikations- und Befähigungsformate direkt generiert werden, von Intranet-Artikeln über Präsentationen und Infografiken bis hin zu Workshop-Konzepten oder Erklärvideos. Inhalte werden KI-gestützt erstellt und sind an das jeweilige Change-Design sowie das Corporate Design angebunden. Kommunikation wird damit skalierbar und unabhängiger von externen Agenturen.Das Evaluation- und Monitoring-Modul macht Fortschritt und Wirkung sichtbar. KPI-Tracking, automatisiertes Reporting, Risikoindikatoren und Management-Dashboards ermöglichen eine datenbasierte Steuerung auf operativer wie strategischer Ebene.Unterschiedliche Sichten für unterschiedliche VerantwortlichkeitenDie Plattform richtet sich an Projektleitende, Führungskräfte, interne Change Manager, Transformationsverantwortliche sowie C-Level-Entscheider:innen. Je nach Rolle stellt sie individuelle Sichten bereit, von detaillierten Arbeitsbereichen für operative Steuerung bis zu aggregierten Management-Übersichten mit klaren Entscheidungsgrundlagen.Die integrierte KI fungiert dabei als strukturierender Sparringspartner. Sie gibt proaktiv Empfehlungen für nächste sinnvolle Schritte und unterstützt reaktiv bei der Erstellung von Inhalten oder Analysen. Ziel ist es, Komplexität zu reduzieren, ohne sie zu vereinfachen.Digitalisierung bewährter BeratungsexpertiseMit der Plattform überführt Materna TMT ihre langjährige Beratungserfahrung in eine digitale, skalierbare Lösung. Methoden, Analyseansätze, Kommunikationslogiken und Steuerungsmechanismen sind systematisch hinterlegt und für unterschiedliche Kontexte adaptierbar."Wir verbinden fachliche Exzellenz im Change Management mit moderner KI-Technologie", so Nina Moeller. "Die Plattform befähigt Organisationen, Veränderung nicht als Einzelprojekt zu begreifen, sondern als kontinuierlichen Lern- und Entwicklungsprozess, und entspricht damit unserer Vision der Zukunft von Change-Management-Beratung."Erweitertes Ökosystem rund um die PlattformRund um die Plattform baut Materna TMT ein erweitertes Angebot auf, das Unternehmen noch stärker in den Driver Seat ihrer Transformation rückt. Geplant ist eine unternehmensübergreifende Change Community, in der sich Verantwortliche aus Organisationen in ähnlichen Transformationssituationen austauschen und voneinander lernen können. Ergänzend entsteht ein Enablement-Programm in Form einer "Change Masterclass", dass die Veränderungskompetenz in der Belegschaft systematisch ausbauen soll. Damit erweitert Materna TMT die Plattform um ein lernorientiertes Ökosystem, das technologische Unterstützung und die Bereitstellung einheitlicher Frameworks mit persönlicher Kompetenzentwicklung verbindet.Early-Adopter-ProgrammZum Markteintritt startet Materna TMT ein Early-Adopter-Programm. Ausgewählte Unternehmen erhalten die Möglichkeit, die Plattform frühzeitig einzusetzen, Funktionen mitzugestalten und von vergünstigten Lizenzkonditionen zu profitieren. Ziel ist es, die Lösung gemeinsam mit Pilotkunden weiterzuentwickeln und praxisnah zur Marktreife zu führen.Mit der KI-gestützten Change Plattform erweitert Materna TMT ihr Portfolio um eine digitale Steuerungs- und Arbeitsumgebung für komplexe Transformationsprogramme - modular, menschenzentriert und wirkungsorientiert.Über Materna TMTDie Materna TMT GmbH ist als 100-prozentiges Tochterunternehmen der Materna-Gruppe in Dortmund spezialisiert auf Organizational Change Management, digitales Lernen und Medienproduktion. Die Unternehmensgeschichte begann in den 1980er Jahren mit der Entwicklung von Software für Bildungseinrichtungen sowie für die Personalverwaltung und -entwicklung. Im Laufe der Zeit wurde das Leistungsangebot erweitert. Heute ist Materna TMT in den Kernkompetenzen Change-Management, Lernen und Bildungsmanagement am Markt gut positioniert.LinksMehr zu Materna TMT: Materna TMT GmbH (https://www.materna-tmt.de/)Mehr zur Change Plattform: KI Change Plattform | Materna TMT GmbH (https://www.materna-tmt.de/change-plattform)Pressekontakt:Nina MoellerCEO Materna TMTTelefon: +4923155996014E-Mail: nina.moeller@materna.groupOriginal-Content von: Materna TMT GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182340/6254278