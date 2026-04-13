ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN PUNKTE

Im Rahmen der ersten Bohrungen im Erkundungsgebiet Erak wurde eine oberflächennahe eisenhaltige Brekzie durchteuft, in der nach dem primären Tetrahedrit (Au-Ag-reiches Kupfer-Antimon-Sulfosalz) sekundäre Minerale sichtbar waren. Die Ergebnisse sollen innerhalb von vier Wochen eintreffen.

Die Mineralisierung war im dritten (letzten) Bohrloch (ERDD003) am mächtigsten, das eine 7,1 m mächtige eisenhaltige Brekzie (nahe der wahren Mächtigkeit) ab einer Bohrtiefe von 26,2 m durchteufte.

Die mineralisierte Brekzie ist entlang des Streichens sowie in der Tiefe weiterhin offen. Weitere Bohrungen sind geplant, um die oberflächennahen Oxidmineralisierungen entlang des Streichens und die primäre Sulfidmineralisierung in der Tiefe weiter zu erproben.

NAME DES ERKUNDUNGSGEBIETS Erkundungsgebiet Erak Projekt Sinjakovo, zu 100 % im Besitz des Unternehmens BESTES SCHÜRFERGEBNIS 61 m mit 1,5 g/t Au[1] Schürfgraben SICH003 ab 792 m GOLD AN DER OBERFLÄCHE 7,9 g/t Au[2] Gesteinssplitter, kürzlich identifiziert SILBER AN DER OBERFLÄCHE 2.070 g/t Ag(2) Gesteinssplitter, kürzlich identifiziert

DETAILS DER PRESSEMITTEILUNG

13. April 2026 / IRW-Press / Yugo Metals Limited (ASX: YUG) ("Yugo Metals" oder "das Unternehmen") freut sich, die visuellen Beobachtungen von den allerersten Bohrungen im Gold-Silber-Kupfer-Antimon-Erkundungsgebiet Erak auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sinjakovo in Bosnien und Herzegowina bekannt zu geben.

Bis dato wurden drei Diamantbohrlöcher im Erkundungsgebiet Erak (Au-Ag-Cu-Sb) abgeschlossen. Die Gesamtlänge der Bohrungen beläuft sich auf 240 m.

Die Bohrlöcher wurden konzipiert, um eine neigungsabwärts gerichtete Erweiterung eines Mineralsystems zu erproben, das zuvor mit dem Schürfgraben SICH003 untersucht worden war und 21 m mit 1,32 g/t AuÄq#_bookmark2 ergeben hatte. Eine weitere mineralisierte Zone wurde etwa 400 m weiter östlich identifiziert (mit einem Schürfergebnis von 61 m mit 1,5 g/t Au[3]), die noch im Rahmen erster Bohrungen erprobt werden muss.

Die gemeldeten Bohrungen haben eine eisenhaltige Brekzie mit mäßig disseminierter polymetallischer Mineralisierung durchteuft. Die beobachtete Mineralisierung umfasst folgende Minerale: Baryt, Hämatit, Goethit, Limonit, Malachit, Stibnit und andere - was auf eine primäre sulfidische Baryt-Pyrit-Tetrahedrit-Mineralisierung in der Tiefe hinweist. Die skelettartigen Überreste der Sulfide weisen auf eine ursprüngliche Größe der Sulfidkörner von 1 bis 10 mm hin.[4]

Alle Analyseergebnisse sind noch ausstehend und sollen innerhalb von vier Wochen eintreffen. Die Mineralisierung ist entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen. Weitere Bohrungen werden konzipiert, um das System entlang des Streichens und in der Tiefe zu erproben.

Abbildung 1: Bohrungen im Erkundungsgebiet Erak (Projekt Sinjakovo)

Abbildung 2: Erkundungsgebiet Erak (Projekt Sinjakovo), eisenhaltige Brekzie, durchteuft in Bohrloch ERDD003

Abbildung 3: Erkundungsgebiet Erak (Projekt Sinjakovo), Plankarte mit Bohrstandorten

Abbildung 4: Erkundungsgebiet Erak (Projekt Sinjakovo), Bohrquerschnitt A-A' mit geologischer Interpretation

Abbildung 5: Erkundungsgebiet Erak (Projekt Sinjakovo), Bohrkern (PQ-Durchmesser = 85 mm) von Bohrloch ERDD003 in Tiefe von 29,5 bis 29,6 m

KOMMENTAR DES CEO

Executive Director und CEO Petar Tomaševic

"Wir sind mit dem Fortschritt unseres ersten Diamantbohrprogramms im Erkundungsgebiet Erak sehr zufrieden. Die ersten drei Bohrlöcher haben erfolgreich eine vielversprechende Mächtigkeit des angestrebten, in Brekzien enthaltenen Mineralsystems durchteuft. Die Bohrungen haben insbesondere das Vorkommen von Mineralen bestätigt, die auf ein solides Sulfidsystem in der Tiefe hinweisen.

Die Analyseergebnisse der aktuellen Bohrungen sollen innerhalb von vier Wochen eintreffen. Da die Gold-Silber-Kupfer-Antimon-Mineralisierung entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen ist, plant unser Team zurzeit die nächste Bohrphase, um sowohl die neigungsabwärts gerichteten Erweiterungen als auch das breitere Potenzial entlang des Streichens des Systems systematisch zu erproben. Wir freuen uns darauf, die Aktionäre auf dem Laufenden zu halten, sobald die Ergebnisse eintreffen."

KURZFRISTIGER AUSBLICK

Geplante nächste Schritte

- Erhalt der Analyseergebnisse von bis dato abgeschlossenen Bohrungen

- Beantragung neuer Bohrgenehmigungen

- Erweiterung des Ressourcenpotenzials durch Erweiterungsbohrungen entlang des Streichens und der Neigung

- Beginn von Bohrungen an einem neuen Ziel 400 m weiter östlich, mit früheren Schürfergebnissen von 61 m mit 1,5 g/t Gold.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Yugo Metals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Link zur Originalmeldung in voller Länge:

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FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Petar Tomaševic

Executive Director & CEO - Yugo Metals Limited

Tel.: +61 414 830 540

E: mailto:petar@yugometals.com

ÜBER YUGO METALS LIMITED

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ist ein in Perth ansässiges Explorationsunternehmen mit Projekten in Bosnien und Herzegowina. Die Projekte von Yugo bieten großes Potenzial für die Auffindung von strategischen Batterie- und Edelmetallvorkommen und befinden sich alle in Europas aussichtsreichster Bergbauregion, dem metallogenen Gürtel der Tethys.

Yugo ist bestrebt, durch den Ausbau seiner drei Basis- und Edelmetallprojekte einen bedeutenden und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe bestehender wichtiger Infrastrukturen und Transportwege zur europäischen Lieferkette für die Batterieherstellung.

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.yugometals.com.

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNDIGEN PERSON

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Schlussfolgerungen, die von Herrn Mladen Stevanovic, einer sachverständigen Person, der als Berater und ehemaliger Direktor von Yugo Metals Limited tätig und Fellow des AusIMM (Mitgliedsnummer 333579) ist, zusammengestellt wurden. Herr Stevanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die technische Bewertung der betreffenden Mineralvorkommen, die Art der Mineralisierung und die Arten der betreffenden Lagerstätten sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als Fachmann im Sinne der Ausgabe 2015 des "Australasian Code for the public reporting of technical assessments and Valuations of Mineral Assets" und als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Stevanovic stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und/oder Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben getroffen und basieren auf einer angemessenen Grundlage. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Absichten oder Strategien hinsichtlich der Zukunft sowie Annahmen wider, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und/oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung beschriebenen Erwartungen, Absichten und/oder Strategien abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Meinungen und/oder Schätzungen ändern und/oder andere Entwicklungen widerspiegeln sollten.

Anmerkung: Im gesamten Projektgebiet kommen an verschiedenen Stellen polymetallische Mineralisierungen vor. Um die Darstellung und den Vergleich der Untersuchungsergebnisse zu vereinfachen, enthalten die Zahlen in diesem Bericht teilweise die Ergebnisse als "Goldäquivalent". Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Darstellungsform, bei der die Ergebnisse für Gold, Silber, Kupfer, Blei, Antimon und Zink zusammengefasst werden (normalisiert anhand ihrer Marktpreise und der erwarteten metallurgischen Ausbeuten).

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1 Siehe ASX-Mitteilung vom 25. Januar 2023

#_ednref2 Siehe ASX-Mitteilung vom 22. November 2022

#_ednref3 Siehe ASX-Mitteilung vom 25. Januar 2023

#_ednref4 Vorsorglicher Hinweis: Visuelle Schätzungen von Mineralvorkommen sollten niemals als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden, bei denen Konzentrationen oder Gehalte der Faktor von wesentlichem wirtschaftlichem Interesse sind. Visuelle Schätzungen liefern zudem möglicherweise keine Informationen über Verunreinigungen oder nachteilige physikalische Eigenschaften, die für Bewertungen relevant sind. Siehe Anhang 1 - Tabelle 2 "Visuelle Beobachtungen".

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83730Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83730&tr=1



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