Die Elektroauto-Marke Polestar hat mit 13.126 verkauften Fahrzeugen das stärkste erste Quartal ihrer Geschichte erreicht. Polestar setzte damit in den ersten drei Monaten des Jahres 2026 sieben Prozent mehr Stromer ab als im Vorjahreszeitraum. Wichtig: Die 13.126 verkauften Fahrzeuge bedeuten das beste Verkaufs-Ergebnis im ersten Quartal, nicht das beste Quartal überhaupt. Hier steht der Bestwert noch immer bei den 20.243 Verkäufen aus dem vierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net