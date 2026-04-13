© Foto: OpenAISaudi-Arabien halbiert seine Öllieferungen nach China. Hinter dem Schritt steckt ein größerer Schock, der Asien und den globalen Ölmarkt erfasst.Saudi-Arabien wird im Mai 20 Millionen Barrel Rohöl an chinesische Kunden liefern, im Vergleich zu 40 Millionen Barrel, die im April für die Verladung vorgesehen waren, wie Händler, die mit der Angelegenheit vertraut sind, gegenüber Bloomberg News erklärten. Der Umsatzrückgang ist eine Folge der Erhöhung der offiziellen Verkaufspreise für Rohöl durch die Saudi Arabian Oil Co., firmierend als Saudi Aramco, aufgrund von Lieferengpässen infolge des Iran-Krieges, wie aus dem am Montag veröffentlichten Bericht hervorgeht. Der Nahost-Konflikt hat …Den vollständigen Artikel lesen
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