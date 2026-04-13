Donald Trump hat einige Krypto-Geschäfte am Laufen, doch nun schlagen Investoren Alarm. Ist sein größtes Krypto-Projekt überhaupt eigentlich nur ein Betrug? Das ist jetzt wichtig. Donald Trump hat von sich selbst behauptet, der kryptofreundlichste Präsident aller Zeiten zu sein, doch im Hintergrund hat seine Familie ein ganzes Geschäftsmodell rund um Kryptowährungen aufgebaut. Nun könnte ausgerechnet aus diesem Bereich aber der nächste Skandal für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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