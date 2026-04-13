Die Nike-Aktie hat noch immer keinen Boden gefunden. Am Freitag beendete sie die Woche in den USA auf einem neuen 11-Jahrestief. Und auch am Montagmorgen startet der legendäre US-Sportartikelkonzern mit einem Minus in die Handelswoche in Europa. Geht es jetzt noch weiter runter mit Nike oder sollten Anleger langsam zugreifen? Vom Wachstumsmotor zum Bremsklotz Es ist wohl keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass sich die Nike-Aktie derzeit in einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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