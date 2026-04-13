Die Koalition will fossilen Sprit verbilligen. Dabei gäbe es eine viel bessere Option, Menschen von hohen Energiepreisen zu entlasten. Das war ja zu erwarten: Quengeln die Autofahrer:innen, ist bei der Bundesregierung plötzlich Aktionismus angesagt. Angesichts der hohen Spritpreise hat sie angekündigt, die Energiesteuer (ehemals Mineralölsteuer) zwei Monate lang um 17 Cent pro Liter zu senken. Derzeit beträgt sie 65,45 Cent bei Benzin und 47,04 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n