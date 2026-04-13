Microsoft hat ein neues Windows-Update veröffentlicht, das einige Verbesserungen mit sich bringt. Damit wird auch eine Limitierung entfernt, die seit Jahrzehnten Bestand hatte. Was ihr jetzt dadurch machen könnt. Über das Insider-Programm hat Microsoft eine Aktualisierung für Windows 11 bereitgestellt, die von ersten User:innen ausprobiert werden darf, bevor sie für alle veröffentlicht wird. Dev-Build 26300.8170 und der Beta-Build 26220.8165 beheben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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