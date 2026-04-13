München (ots) -
"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:
Die Gäste:
Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen)
Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsident)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Claus Strunz (Euronews)
Koalition verspricht Entlastungen
Im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer.
Abgebrochene Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran
Im Gespräch: der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.
Es kommentieren: der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Kerstin Palzer, und der Chefredakteur von Euronews, Claus Strunz.
"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.
Redaktion: Elke Maar
Fotos unter: www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de
Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6254359
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Die Gäste:
Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen)
Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsident)
Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.)
Cherno Jobatey (Journalist und Moderator)
Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio)
Claus Strunz (Euronews)
Koalition verspricht Entlastungen
Im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer.
Abgebrochene Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran
Im Gespräch: der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg.
Es kommentieren: der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Kerstin Palzer, und der Chefredakteur von Euronews, Claus Strunz.
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