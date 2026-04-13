PayPal steht vor einem entscheidenden Stichtag, an dem sowohl eine Sammelklage wegen mutmaßlicher Anleger-Täuschung als auch ein strategischer Umbau des Geschäfts zusammenfallen. Während Investoren auf juristische Aufarbeitung eines massiven Kurssturzes drängen, treibt das Unternehmen parallel die Ausgliederung seiner Krypto-Sparte und den Ausbau von KI-Technologien voran. Der 20. April wird damit zum Prüfstein, ob PayPal den Spagat zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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