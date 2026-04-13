Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000NB1FEE2, Wertpapier-Name: TurboS O.End Dt.Tele 39,488, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000NB1Q593, Wertpapier-Name: TurboS O.End Dt.Tele 40,7373, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000NB1Q585, Wertpapier-Name: TurboS O.End Dt.Tele 40,1081, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000NB1FEE2 13.04.2026 12:58:36 10.000 9,20 EUR 9,60 EUR
DE000NB1Q585 13.04.2026 12:58:44 10.000 9,82 EUR 10,22 EUR
DE000NB1Q593 13.04.2026 12:59:42 10.000 10,45 EUR 10,87 EUR
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000NB1Q593, Wertpapier-Name: TurboS O.End Dt.Tele 40,7373, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
Fuer folgende Geschaefte in der ISIN DE000NB1Q585, Wertpapier-Name: TurboS O.End Dt.Tele 40,1081, wird ein Mistrade-Antrag geprueft:
ISIN Datum Zeit Volumen Preis Fair Value (AS)
DE000NB1FEE2 13.04.2026 12:58:36 10.000 9,20 EUR 9,60 EUR
DE000NB1Q585 13.04.2026 12:58:44 10.000 9,82 EUR 10,22 EUR
DE000NB1Q593 13.04.2026 12:59:42 10.000 10,45 EUR 10,87 EUR
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