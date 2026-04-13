Der Lebensmitteldiscounter Lidl senkt die Preise fürs DC-Laden auf seinen Supermarktparkplätzen - allerdings nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Dort sinkt der DC-Ladepreis nun von 39 Cent auf 29 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Lidl vermarktet die Preissenkung in Österreich als "Lade-Preis-Bremse", die für einen "spürbaren Unterschied im Geldbörserl für alle Lidl Plus Kund:innen" sorgen soll. Die nun 29 statt 39 Cent/kWh sollen laut dem Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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