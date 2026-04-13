Die deutschen Autofahrer will die Bundesregierung unter anderem an der Tankstelle entlasten. Doch auch auf EU-Ebene wollen sich Union und SPD für weitere Erleichterungen für die Autoindustrie einsetzen, die weit über die Pläne der Kommission hinausgehen. Bei dem Koalitionsausschuss am Wochenende hatten sich die Spitzen der Regierungsparteien Union und SPD mit mehreren Bereichen auseinandergesetzt, um in der aktuellen Lade die Bürgerinnen und Bürger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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