Volkswagen hat am Montagmittag seine Auslieferungszahlen für das erste Quartal 2026 vorgelegt. In einem Marktumfeld, das von geopolitischen Spannungen und wirtschaftlichem Gegenwind geprägt ist, zeigen diese ein zweigeteiltes Bild: Während der Motor in Übersee stottert, erweist sich die Heimatregion Europa als wichtiger Anker.Die nackten Zahlen spiegeln die aktuelle Schwere des globalen Marktes wider. Mit insgesamt 2,05 Millionen Fahrzeugen inklusive der Nutzfahrzeug-Sparte lagen die weltweiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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