© Foto: Simon Jankowski - picture alliance / NurPhotoEin Chip-Zulieferer sammelt Milliarden ein, während KI-Start-ups ihre Strukturen umbauen. Pekings Eingriffe verändern den Börsenboom spürbar.Der Leiterplattenhersteller Victory Giant Technology treibt seinen milliardenschweren Börsengang in Hongkong voran. Das Unternehmen will mehr als 2 Milliarden US-Dollar einwerben, wie aus Unterlagen hervorgeht, über die das Wall Street Journal berichtet. Victory bietet rund 83 Millionen Aktien zu einem Preis von bis zu 209,88 Hongkong-Dollar an. Das Gesamtvolumen könnte etwa 17,49 Milliarden Hongkong-Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) erreichen. Bereits vorab sicherte sich der Konzern Zusagen von Ankerinvestoren in Höhe von knapp 1 Milliarde US-Dollar, …Den vollständigen Artikel lesen
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