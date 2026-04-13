Ein wegweisendes, KI-gestütztes System, das rund um die Uhr im Einsatz ist, um den Durchsatz zu steigern und den manuellen Arbeitsaufwand um 90 Prozent zu reduzieren

Locus Robotics, führend im Bereich flexibel skalierbarer Lagerautomatisierung, gab heute den globalen Launch von Locus Array bekannt. Das vollständig autonome Fulfillment-System kombiniert mobile Robotik, einen integrierten Roboterarm zur Kommissionierung sowie KI-gestützte Wahrnehmung mit autonomer Ausführung, um durchgängige Prozesse ohne manuelle Eingriffe abzubilden. Erste Implementierungen bei ersten Kunden im produktiven Einsatz in Nordamerika laufen bereits, während das Unternehmen die globale Skalierung von Locus Array in Europa und APAC vorbereitet, um der steigenden Nachfrage nach vollständig autonomem Fulfillment gerecht zu werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260410169734/de/

"Über Jahre hinweg war autonomes Fulfillment mehr Versprechen als Realität bis jetzt", sagt Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. "Lagerbetriebe stehen unter zunehmendem Druck durch Arbeitskräftemangel, steigende Kosten und eine hohe operative Dynamik, die traditionelle Systeme nicht bewältigen können. Locus Array bringt Autonomie in reale Betriebsumgebungen im großen Maßstab und verfolgt dabei einen grundlegend neuen, systemischen Ansatz, um diese Herausforderungen an der Wurzel zu lösen."

Zu den ersten Kunden, die Locus Array bereits im Live-Betrieb einsetzen, zählt DHL Supply Chain ein langjähriger globaler Kunde:

"Die Einführung von Locus Array bei DHL markiert einen entscheidenden Meilenstein in der beschleunigten Digitalisierungsstrategie unseres Unternehmens", sagt Sally Miller, Global Chief Information Officer bei DHL Supply Chain. "Wir gehen damit über die traditionelle, assistierte Kommissionierung hinaus und erreichen ein neues Niveau in der sehr kompakten, autonomen Auftragsabwicklung. Bei DHL glauben wir, dass eine Idee nur so gut ist wie ihre Skalierbarkeit und unsere Partnerschaft mit Locus Robotics hat immer wieder bewiesen, dass wir innovative Konzepte in globale operative Standards überführen können. Als erster Anwender von Locus Array adressieren wir nicht nur die aktuellen Herausforderungen rund um Arbeitskräfte und Kapazitäten, sondern gestalten aktiv eine agilere Lieferkette. Diese Innovation ermöglicht es uns, den verfügbaren Raum optimal zu nutzen und manuelle Eingriffe deutlich zu reduzieren, sodass wir unseren Kunden weiterhin die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bieten können, die sie von einem weltweit führenden Logistikunternehmen erwarten."

Mit Locus Array erzielen operative Einheiten:

Hohen Durchsatz auf begrenzter Fläche mit effizienter Auftragsabwicklung: Parallele Bearbeitung von Aufträgen und Bündelung der Arbeit direkt im Gang mit 24/7-Betrieb zur Steigerung des Durchsatzes.

Parallele Bearbeitung von Aufträgen und Bündelung der Arbeit direkt im Gang mit 24/7-Betrieb zur Steigerung des Durchsatzes. Autonome Ausführung über mehrere Prozesse hinweg: Übernimmt Kommissionierung, Einlagerung, Induktion, Abgabe, Slotting und Nachschub in einem System und reduziert den manuellen Arbeitsaufwand um 90 Prozent.

Übernimmt Kommissionierung, Einlagerung, Induktion, Abgabe, Slotting und Nachschub in einem System und reduziert den manuellen Arbeitsaufwand um 90 Prozent. Schnelle Wertschöpfung bei minimaler Beeinträchtigung: Implementierung innerhalb weniger Wochen ohne Anpassung der bestehenden Infrastruktur oder komplexe Umbauten.

Implementierung innerhalb weniger Wochen ohne Anpassung der bestehenden Infrastruktur oder komplexe Umbauten. Flexible und skalierbare Leistung in dynamischen Umgebungen: Skaliert mit dem Volumen und passt sich an veränderte Layouts, Artikelstrukturen und Nachfragemuster an ohne Anpassung der Prozesse.

Skaliert mit dem Volumen und passt sich an veränderte Layouts, Artikelstrukturen und Nachfragemuster an ohne Anpassung der Prozesse. Koordinierte Multi-Roboter-Ausführung: Arbeitet nahtlos mit Locus Origin und Locus Vector zusammen und deckt das gesamte Artikelspektrum innerhalb eines einheitlichen Systems ab mit schneller Amortisation und einem skalierbaren Robotics-as-a-Service-Modell mit geringen Anfangsinvestitionen.

Einführung von Robots-to-Goods (R2G)

Diese Fähigkeiten begründen eine neue Kategorie der Lagerautomatisierung: Robots-to-Goods (R2G). In diesem Modell bewegen sich intelligente robotische Systeme wie Locus Array direkt zur Ware und führen Fulfillment-Aufgaben innerhalb des operativen Ablaufs aus. Durch die Integration mehrerer Prozesse direkt im Roboter erweitert R2G die Automatisierung über assistierte Abläufe hinaus hin zu vollständig autonomen Prozessen.

Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die Bestände durch feste Prozesse bewegen, werden Roboter wie Locus Array dynamisch in Echtzeit Aufgaben zugewiesen. Dadurch werden Wege minimiert, die Verfügbarkeit von Artikeln kontinuierlich sichergestellt und gleichzeitig eine höhere Lagerdichte innerhalb bestehender Lagerlayouts ermöglicht.

Angetrieben von LocusONE, der KI-gestützten Orchestrierungsplattform, arbeitet Locus Array als Teil einer einheitlichen Flotte gemeinsam mit Locus Origin und Locus Vector. LocusONE weist Aufgaben dynamisch auf Basis der aktuellen Nachfrage zu und koordiniert Roboter, Prozesse und Warenbewegungen als integriertes System, das mit den Anforderungen wächst und sich kontinuierlich anpasst. So wird Automatisierung über sämtliche Fulfillment-Prozesse hinweg ermöglicht und eine konsistente Leistung sowie die notwendige operative Sicherheit geschaffen, um auch in einem unsicheren Umfeld erfolgreich zu agieren.

Locus Array wird live auf der MODEX 2026 in Atlanta, Georgia, vorgestellt.

Weitere Informationen unter GetLocusBots.com

Über DHL

DHL ist die weltweit führende Marke in der Logistik. Mit unseren DHL-Divisionen bieten wir ein einzigartiges Logistikportfolio von der nationalen und internationalen Paketzustellung über Transport- und Fulfillment-Lösungen im E-Commerce, dem internationalen Expressversand sowie Straßen-, Luft- und Seefrachttransport bis zum Supply-Chain-Management. Mit rund 389.000 Beschäftigten in über 220 Ländern und Territorien weltweit verbindet DHL sicher und zuverlässig Menschen und Unternehmen und ermöglicht so globalen nachhaltigen Handel. Mit einer einzigartigen Präsenz in Entwicklungs- und Schwellenländern und spezialisierten Lösungen für Wachstumssektoren wie "Technology", "Life Sciences Healthcare", "Engineering, Manufacturing Energy", "Auto-Mobility", und "Retail" ist DHL "The logistics company for the world".

DHL ist Teil des Konzerns DHL Group. Die Gruppe erzielte 2025 einen Umsatz von rund 82,9 Milliarden Euro. Mit nachhaltigem Handeln sowie dem Engagement für Gesellschaft und Umwelt leistet der Konzern einen positiven Beitrag für die Welt. Bis 2050 strebt DHL Group die netto Null-Emissionen-Logistik an.

Über Locus Robotics

Locus Robotics ist führend im Bereich Flexibility-First Warehouse Automation und unterstützt Unternehmen dabei, Fulfillment-Prozesse auch unter volatilen Rahmenbedingungen sicher zu planen, umzusetzen und anzupassen. Die Lösung ermöglicht operative Flexibilität bei schwankenden Volumina, variabler Personalverfügbarkeit und sich verändernden Auftragsprofilen.

Angetrieben durch die LocusONE-Plattform orchestriert Locus Robotics Kommissionierung, Nachschub, Sortierung und Verpackung in einem integrierten System aus Robotik, smarter Steuerung und angewandter KI. Über 150 Unternehmen aus Handel, Gesundheit, 3PL und Industrie an mehr als 350 Standorten weltweit setzen auf das von Locus Robotics entwickelte Robots-as-a-Service-Modell (RaaS), um ihre Lagerleistung flexibel an operative Anforderungen anzupassen.

Weitere Informationen unter www.locusrobotics.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260410169734/de/

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Locus Robotics:

Senior Marketing Manager PR

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ahesse@locusrobotics.com

Pressekontakt:

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