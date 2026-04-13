FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aixtron -Aktie hat sich am Montag im allgemein schwächelnden Markt- und Branchenumfeld noch etwas deutlicher im Minus gezeigt. Während Dax, MDax und der Sektorindex Stoxx Europe 600 Technology jeweils etwas mehr als ein Prozent verloren, büßten die Papiere des Zulieferers der Chipindustrie 3,3 Prozent auf 36,92 Euro ein.

Am Freitag waren sie noch mit 38,27 Euro auf den höchsten Stand seit Anfang Januar 2024 gestiegen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank Research stufte das Papier aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" ab. Seit seiner Anfang März ausgesprochenen Kaufempfehlung habe der Aktienkurs um mehr als 30 Prozent zugelegt, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie.

Seine Anlagethese, dass Anleger zunehmend bereit gewesen seien, ein schwaches kurzfristiges Umfeld zu ignorieren und sich für den nächsten Investitionszyklus zu positionieren, habe sich bestätigt. Das spiegele nun der Kurs ausreichend wider. Aixtron sei zudem ein Unternehmen, das weiterhin mit ausgeprägten Zyklusmustern und begrenzter Sicht in künftige Entwicklungen zu kämpfen habe./ck/tih/jha/