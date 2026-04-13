EQS-News: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG
|Robert-Bosch-Straße 11
|63225 Langen
|Deutschland
|E-Mail:
|info@demire.ag
|Internet:
|https://www.demire.ag
|ISIN:
|DE000A0XFSF0
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2307320 13.04.2026 CET/CEST