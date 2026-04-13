Berlin (ots) -Rund 8.000 Unternehmerinnen und Unternehmer erwarten mit Spannung den Auftritt der Arbeitsministerin Bärbel Bas beim Zukunftstag Mittelstand 2026 in der Station Berlin."Wir freuen uns auf den konstruktiven Austausch mit der Arbeitsministerin und wollen unterschiedliche Perspektiven offen diskutieren", sagt Mittelstandschef Christoph Ahlhaus. "Die Anliegen des Mittelstands müssen stärker Gehör finden. Dass Bärbel Bas sich den Fragen der Unternehmer stellt, begrüßen wir", so Ahlhaus.Auch Wolfgang Kubicki wird als Speaker auftreten. Als Bewerber um den Vorsitz der FDP wird er darüber sprechen, welche Rolle die Partei einnehmen kann, um Deutschland wirtschaftlich wieder nach vorn zu bringen und den Mittelstand zu stärken.Top-Thema der Unternehmerinnen und Unternehmer beim Zukunftstag Mittelstand ist:Wo bleibt die Reformagenda, die Deutschland wieder auf den Wachstumspfad führt?Auch der bayerische Ministerpräsident, Markus Söder, wird via Live-Schaltgespräch Stellung beziehen. In Fach-Panels und Keynotes wird es außerdem um aktuelle Herausforderungen durch geopolitische Krisen und deren gravierende Folgen für kleine und mittlere Unternehmen gehen.Wir freuen uns, Sie persönlich beim Zukunftstag Mittelstand begrüßen zu können am:Mittwoch, den 15. April 2026um 8:30 Uhrin der STATION BerlinLuckenwalder Str. 4-610963 BerlinWichtig: Wegen begrenzter Kapazitäten ist eine frühzeitige Akkreditierung empfohlen.Zur Presseakkreditierung (https://zukunftstag-mittelstand.de/de/teilnahme-tickets?doo_code=GHDVSVFGDVFGDFFF&doo_tickets_prefill=%7B%22644866%22:%201%7D)Über den VerbandDer Mittelstand. BVMW e.V. ist die größte, politisch unabhängige und branchenübergreifende Interessenvereinigung des deutschen Mittelstands.Weitere Informationen unter: www.bvmw.dePressekontakt:Pressekontakt:Lutz KordgesPotsdamer Straße 710785 BerlinTelefon: 030 533206-302presse@bvmw.deOriginal-Content von: Der Mittelstand. BVMW e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51921/6254458