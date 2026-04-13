Sobald positive Nachrichten über den Hersteller von Essensrobotern Circus kommen, profitiert die Circus-Aktie mit heftigen Kursanstiegen. So war es Freitag, als ein wichtiger Auftrag zu einen Kursanstieg von rund +14% führte. Am Montag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 8,70 €. Insgesamt ist sie jedoch noch weit weg von ihrem Hoch im Oktober mit rund 19 €. Geht der Aufwärtstrend weiter? Auftrag von Litauen erhalten Am 9. April meldete das Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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