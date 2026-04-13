Die minimale Erholung der Volkswagen-Aktie währte nur kurze Zeit. Am Montagvormittag ist der deutsche Autokonzern mit einem Minus von -2% einer der großen Verlierer im DAX. Was drückt schon wieder auf den Kurs der VW-Aktie und ist sie auf dem aktuellen Niveau einen Kauf wert? Miserable Absatzentwicklung Kursdämpfer der Volkswagen-Aktie sind zum Wochenbeginn die von den Wolfsburgern vorgelegten Absatzzahlen für die ersten drei Monate des Jahres. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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