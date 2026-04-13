FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Shelly hat am Montag einen großen Teil ihrer Gewinne seit Bekanntwerden der Aufnahme in den SDax wieder abgegeben. Am Montagnachmittag gab sie etwas mehr als 6 Prozent auf 53,10 Euro nach.

Vor dem Wochenende noch hatte das Papier des bulgarischen Anbieters von Lösungen im Bereich Internet der Dinge und Smart Home im Kleinwerte-Index den Platz von Gerresheimer eingenommen und dabei mit 58,60 Euro ein Vierwochenhoch markiert.

Nach einer Schwächephase, die Ende Januar begonnen hatte, führte ab Mitte März eine dreiwöchige Erholungsrally zum jüngsten Zwischenhoch. Zu dieser beigetragen haben wohl auch erste Spekulationen über den SDax-Aufstieg, den das Analysehaus Montega kurz vor der Ankündigung schon thematisiert hatte. Laut Analyst Bastian Brach war zuletzt noch das Handelsvolumen ein kritischer Faktor gewesen. Er signalisierte am vergangenen Mittwoch bereits, dass eine Indexaufnahme die Wahrnehmung der Aktie bei Anlegern deutlich erhöhen werde.

Brach gab in seiner Studie auch einen Ausblick auf das erste Quartal des Unternehmens. Er rechnet mit einem gedämpften Jahresauftakt, bevor die Geschäfte im Jahresverlauf dann in Schwung kommen sollten. Vor der Einführung stehende Produkte sollten insbesondere im zweiten Halbjahr zu einer deutlichen Beschleunigung der Wachstumsraten führen, schrieb er. Vor dem Hintergrund der Kurskorrektur zwischen Ende Januar und März wirkt die Bewertung der Aktie ihm zufolge nun attraktiv. Der Experte hatte sein Anlageurteil am Mittwoch mit "Buy" und einem Kursziel von 79 Euro bestätigt./tih/ck/jha/