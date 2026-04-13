Neustadt a. d. W. (ots) -Wer sich als Übungsleiter beziehungsweise Übungsleiterin oder anderweitig ehrenamtlich engagiert, kann von steuerlichen Freibeträgen profitieren - vorausgesetzt, die Tätigkeit findet in bestimmten Bereichen statt. Für 2026 wurden sowohl die Übungsleiterpauschale als auch die Ehrenamtspauschale erhöht. Welche Voraussetzungen gelten und warum zunächst Geld fließen muss, um in den Genuss dieser Steuererleichterungen zu kommen, erläutert der Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH).Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlichIm vergangenen Jahr haben sich in Deutschland knapp 17 Millionen Menschen ehrenamtlich engagiert. Zumindest offiziell gemeldete Ehrenamtliche, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamts (Statista) hervorgeht. Diese beziehen sich auf alle Bereiche ehrenamtlicher Tätigkeiten, zum Beispiel im sozialen, künstlerischen oder auch ökologischen Bereich.Ebenfalls enthalten sind ehrenamtliche Helferinnen und Helfer in Sportvereinen. Hierzu liefert der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) auch eigene Zahlen: Demnach besitzen mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland eine Lizenz als Trainer oder Trainerin beziehungsweise Übungsleiter oder Übungsleiterin. Lediglich vier Prozent davon üben ihre Tätigkeit hauptberuflich aus, alle anderen sind ehrenamtlich oder nebenberuflich tätig - und können somit von der Übungsleiter- oder der Ehrenamtspauschale profitieren.Diese Freibeträge gelten für Ehrenamtliche und ÜbungsleiterWichtig zu wissen: Sowohl bei der Übungsleiterpauschale als auch bei der Ehrenamtspauschale handelt es sich keinesfalls um Beträge, die an entsprechende Personen ausbezahlt werden. Vielmehr sind es Freibeträge für Einnahmen aus deren Tätigkeiten. Das heißt: Vergütungen für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sowie für Übungsleiterinnen und Übungsleiter, für die eine Aufwandsentschädigung gewährt wird, bleiben bis zu bestimmten Beträgen steuerfrei und frei von Sozialabgaben.Um das Ehrenamt zu unterstützen, wurden die beiden Freibeträge für 2026 erhöht. Die Übungsleiterpauschale ist von 3.000 Euro auf 3.300 Euro im Jahr gestiegen. Voraussetzung ist, dass die Tätigkeit pädagogisch, künstlerisch oder pflegend ausgerichtet ist, nebenberuflich ausgeübt wird (maximal ein Drittel einer Vollzeitstelle), für eine gemeinnützige Organisation oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts erfolgt und gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient.Ebenfalls erhöht wurde die Ehrenamtspauschale: von 840 Euro auf 960 Euro im Jahr. Auch hier bleibt eine Aufwandsentschädigung bis zur Höhe der Pauschale steuer- und sozialabgabenfrei. Hierfür muss die Tätigkeit jedoch nicht pädagogisch ausgerichtet sein, aber ebenfalls nebenberuflich ausgeübt werden, für eine gemeinnützige oder öffentlich-rechtliche Organisation erfolgen und gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dienen.Was bei höheren Einnahmen im Ehrenamt zu beachten istUnd was ist, wenn die Aufwandsentschädigung für eine ehrenamtliche Tätigkeit oder einen nebenberuflich ausgeübten Übungsleiterjob höher ausfällt als die Pauschale? Dann muss der Betrag, der die 3.300 Euro beziehungsweise die 960 Euro im Jahr übersteigt, versteuert werden. Dafür greift dann der persönliche Steuersatz der oder des Betroffenen.Gut zu wissen: Im Gegenzug können aber auch Ausgaben, die im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit beziehungsweise der Übungsleitertätigkeit angefallen sind, unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich geltend gemacht werden.Übrigens: Für dieselbe Tätigkeit können Ehrenamtspauschale und Übungsleiterpauschale nicht nebeneinander für eine Person angewendet werden. Handelt es sich aber um eine andere Tätigkeit, ist die Ehrenamts- oder die Übungsleiterpauschale zusätzlich möglich.Die VLH: Größter Lohnsteuerhilfeverein DeutschlandsDer Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) ist mit mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern und bundesweit rund 3.000 Beratungsstellen Deutschlands größter Lohnsteuerhilfeverein. Gegründet im Jahr 1972, stellt die VLH außerdem die meisten nach DIN 77700 zertifizierten Beraterinnen und Berater. Die VLH erstellt für ihre Mitglieder die Einkommensteuererklärung, beantragt sämtliche Steuerermäßigungen, prüft den Steuerbescheid und vieles mehr im Rahmen der Beratungsbefugnis nach § 4 Nr. 11 StBerG.Pressekontakt:Steffen GallLohnsteuerhilfevereinVereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH)Fritz-Voigt-Str. 1367433 Neustadt a.d. WeinstraßeTel.: 06321 4901-0Fax: 06321 4901-49E-Mail: presse@vlh.deWeb: www.vlh.de/presseOriginal-Content von: Vereinigte Lohnsteuerhilfe e.V. - VLH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69585/6254489