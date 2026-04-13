

EQS-Media / 13.04.2026 / 15:27 CET/CEST

Geschäftsjahr 2025 schließt mit 2,0 Mio. EUR Ergebnis vor Steuern

Starke Kapitalbasis von rund 24 % CET1-Quote ermöglicht Wachstum

Transformationsjahr 2025 schafft Basis für neues Geschäftsmodell

Hamburg, 13.04.2026 - Die Ascory Bank AG hat im Geschäftsjahr 2025 mit einem Ergebnis vor Steuern von 2,0 Mio. EUR klar die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft und damit einen wichtigen Meilenstein ihrer umfassenden Transformation erreicht (Vorjahres-EBT: 0,1 Mio. EUR). Die Bank verfügt über starke Kapitalbasis mit einer CET1-Quote von rund 24 %, die sie als Fundament für nachhaltiges, risikobewusstes Wachstum nutzen kann. Nach der Neuausrichtung des Geschäftsmodells und der Organisation richtet sich die Ascory Bank künftig auf strukturierte Finanzierungen für wachstumsorientierte Unternehmen aus - mit einem klaren Fokus auf innovative Segmente wie Fintech und Energy Transition. Bis Ende 2028 strebt die Bank einen Return on Equity (RoE) von größer 10 %, eine Cost-Income-Ratio (CIR) von kleiner 65 % bei einer harten Kernkapitalquote (Core Tier I Ratio) von mehr als 15 % an. Heute hat die Ascory Bank AG ihren festgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Trotz signifikanter Einmaleffekte aus der Neuausrichtung und der Abarbeitung regulatorischer Themen belief sich der Jahresüberschuss auf 0,5 Mio. EUR nach einem Fehlbetrag von 1,6 Mio. EUR im Vorjahr. Gleichzeitig entwickelte sich das bereinigte Ergebnis positiv: Das Zinsergebnis ging infolge des Wegfalls von Zinserträgen der Abbauportfolios um rund 24 % auf 31,2 Mio. EUR zurück. Bereinigt um diesen Sondereffekt erhöhte es sich jedoch um rund 14 % auf 22,5 Mio. EUR (Vorjahr: 19,8 Mio. EUR). Das Provisionsergebnis verringerte sich im Zuge der strategischen Neuausrichtung und der Beendigung des Geschäftsbereichs Commercial Banking um 31 % bzw. rund 1,4 Mio. EUR. Das Provisionsergebnis aus dem Kerngeschäft konnte jedoch deutlich um 77 % von 1,7 Mio. EUR auf 3,0 Mio. EUR ausgebaut werden. Insgesamt sank der Nettoertrag planmäßig im Zuge der Neuausrichtung um etwa 20 % auf 40,9 Mio. EUR (Vorjahr: 51,3 Mio. EUR). Der Verwaltungsaufwand konnte auf 32,5 Mio. EUR reduziert werden (Vorjahr: 38,9 Mio. EUR).

Ein neuer Name - Ausdruck eines echten Neuanfangs Mit der im Februar 2026 rechtlich vollzogenen Umfirmierung in Ascory Bank AG wurde ein sichtbarer Schritt der Transformation umgesetzt. Diese wurde im März 2025 mit der Neubesetzung des Vorstands eingeleitet. Der Abschluss der Sonderprüfung gemäß § 44 KWG im Oktober 2025 markierte dabei einen zentralen Meilenstein der Transformation. "Ascory ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Wandels - nicht nur ein neuer Name", sagt Matthias Wargers, Sprecher des Vorstands. "Wir haben die Bank strategisch neu positioniert, Governance- und Kontrollstrukturen nachhaltig gestärkt sowie die Organisation grundlegend modernisiert." Dirk Auerbach, Aufsichtsratsvorsitzender der Ascory Bank, ergänzt: "Die in 2025 erreichten Ziele sind vor dem Hintergrund der Ausgangslage im letzten Jahr beeindruckend. Sie bestätigen den neuen Kurs und die gewachsene Leistungsfähigkeit der Bank."

Fokussiertes Geschäftsmodell mit klarer strategischer Handschrift Die Ascory Bank hat ihr Geschäftsmodell konsequent als kreditorientierte Spezialbank für wachstumsorientierte Unternehmen insbesondere in Bereichen wie Fintech und Energy Transition ausgerichtet. Nicht-strategische Aktivitäten und das ehemalige Commercial Banking wurden zurückgeführt und die Kompetenzen für strukturiertes Kreditgeschäft gezielt ausgebaut. "Wir haben uns auf das konzentriert, worin unsere Kernexpertise liegt: strukturierte Finanzierungen für wachstumsorientierte Unternehmen", so Wargers. "Wir stellen fest, dass wir mit unseren Lösungsansätzen und unserer unternehmerischen Kultur die Bedürfnisse von innovativen Scale-up- und Late-Stage-Start-up Unternehmen adressieren. Daher sehen wir hier ein sehr relevantes Marktsegment, in dem wir uns nachhaltig positionieren wollen."

Neue Gesamtbanksteuerung als Herzstück der Transformation Ein zentrales Element der Neuausrichtung ist die Einführung eines modernen, integrierten Steuerungssystems für die Gesamtbank. Die Steuerung erfolgt heute konsequent entlang klar definierter Kennzahlen und ist eng mit der Geschäfts- und Risikostrategie verzahnt. Digitale Prozesse und verbesserte Datenstrukturen ermöglichen gleichzeitig eine effiziente Skalierbarkeit. Wachstum wird gezielt auf der Grundlage der RWA-Effizienz gesteuert, um Kapital auf Geschäfte zu allokieren, die angemessene risikoadjustierte Renditen ermöglichen. "Wir haben in 2025 gezielt neue Prozesse und Strukturen aufgesetzt, mit denen die Ausrichtung als Spezialbank für strukturierte Kredite risikoorientiert flankiert werden. Gleichzeitig haben wir uns strategische Ziele gesetzt, an denen wir uns zukünftig messen lassen." erläutert Wargers.

Von der Transformation zur Skalierung Mit Abschluss der wesentlichen Transformationsmaßnahmen richtet die Ascory Bank den Blick nach vorn. Die im Jahr 2025 geschaffenen Strukturen bilden die Grundlage für die nächste Phase der Entwicklung - und die Fortschritte zeigen sich bereits in der operativen Entwicklung: Die Bilanzsumme stieg um 6 % auf rund 1,06 Mrd. EUR, getragen durch eine gezielte Ausweitung des Kreditgeschäfts auf über 550 Mio. EUR. Gleichzeitig hat sich die Kapitalbasis signifikant verbessert. Die harte Kernkapitalquote (CET1) beläuft sich auf rund 24 %, liegt deutlich über den regulatorischen Anforderungen und schafft die Grundlage für die Wachstumsziele der Bank. Auch die Liquiditätsausstattung der Bank bewegt sich weiterhin auf einem komfortablen Niveau. Dabei strebt die Bank zukünftig eine stärke Diversifizierung ihrer Fundingbasis durch die Ansprache von institutionellen Einlegern an. "2025 war das Jahr der konsequenten Neuaufstellung - 2026 wird das Jahr der weiteren Umsetzung und Skalierung", so Wargers. "Wir haben die Bank auf ein solides Fundament gestellt und werden dieses nun gezielt für profitables Wachstum nutzen. Im Fokus stehen dabei der weitere Ausbau der Kerngeschäftsfelder, die Vertiefung strategischer Partnerschaften sowie die Etablierung der Marke Ascory im Markt."

Über die Ascory Bank AG Die Ascory Bank ist ein 1995 in Hamburg gegründetes deutsches Kreditinstitut mit einem zusätzlichen Standort in Sofia. Die Bank bietet wachstumsorientierten Unternehmen wie Scale-up- und Start-up-Kunden strukturierte Finanzierungen zur Umsetzung ihrer Wachstumsziele an. Die Bank engagiert sich dabei insbesondere in den Bereichen Fintech, Energy Transition sowie im Kontext von LBO/MBO-Transaktionen mittelständischer Unternehmen. Einlegern bietet die Bank sichere Anlagemöglichkeiten. Die Ascory Bank AG ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht registriert und ist an die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB) angebunden. Weitere Informationen unter https://www.ascory-bank.de .

Presse-Kontakt Sanja Schultz-Szabo Head of Communications & Board Affairs T +49 (0) 40 66 86 49-0 M communications@ascory.de

Kostenfreies, druckfähiges Bildmaterial auf Anfrage erhältlich.



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Emittent/Herausgeber: Ascory Bank AG

Schlagwort(e): Finanzen



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