EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank- bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort: https://gb2025.l-bank.info
13.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Landeskreditbank Baden-Württemberg -Förderbank-
|Schlossplatz 21
|76113 Karlsruhe
|Deutschland
|Internet:
|www.l-bank.de
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
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