Ein neuer Index erlaubt es Investoren, per CDS Risiken im Private-Credit-Sektor abzusichern - oder gezielt darauf zu setzen, dass sie eintreten. Man sei der Nachfrage im Markt gefolgt, sagt der Erfinder S&P. Kritiker sehen dagegen eine selbstzerstörerische Waffe. Die Credit-Default-Swaps (CDS) sind wieder da - und das verheißt nichts Gutes. Die Derivate, die ursprünglich mal zur Absicherung von Kreditrisiken gegenüber Staaten und Unternehmen gedacht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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