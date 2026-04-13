London (www.fondscheck.de) - Wellington Management ("Wellington") legt einen neuen Fonds auf: den Wellington Absolute Return Global Equity Fund (der "Fonds"), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die marktneutrale, von mehreren Portfoliomanagern verwaltete globale Aktien-Strategie im UCITS-Format soll Renditen über dem Geldmarktniveau erzielen - unabhängig von der Marktrichtung. Wellington zählt mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar(1) zu den weltweit größten unabhängigen Investmentmanagern. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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