Die Meyer Werft hat mit dem Projekt "Vision" eine Konzeptstudie für ein rein elektrisches Kreuzfahrtschiff vorgestellt. Nach Angaben des Unternehmens soll es das weltweit erste vollelektrische Kreuzfahrtschiff mit einer Bruttoraumzahl von mehr als 82.000 werden. Kleine und mittlere Elektroboote, Ausflugsschiffe und vor allem elektrische Fähren sind inzwischen immer häufiger anzutreffen. Gerade in diesen Segmenten schreitet die Elektrifizierung bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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