Das österreichische Busunternehmen Dr. Richard will seine 17 dieselbetriebenen Busse im ÖPNV-System LUP! der Stadt St. Pölten bis 2027 komplett durch E-Busse von Daimler Buses ersetzen. Bestellt sind Einheiten des Solobusses eCitaro sowie der Kompaktversion eCitaro K. Erst vor wenigen Wochen hatte Dr. Richard mit der Meldung auf sich aufmerksam gemacht, neuerdings über drei Einheiten des elektrischen Reisebusses T12E des chinesischen Herstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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