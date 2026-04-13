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Dow Jones News
13.04.2026 15:51 Uhr
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PTA-News: ADX Energy Ltd.: Mobilisierung für Probebohrung HOCH-1 - Bohrstart am 16. April - Erstes von drei genehmigten Erdgasbohrungen 2026

DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Mobilisierung für Probebohrung HOCH-1 - Bohrstart am 16. April - Erstes von drei genehmigten Erdgasbohrungen 2026

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

ADX Energy Ltd.: Mobilisierung für Probebohrung HOCH-1

Bohrstart am 16. April - Erstes von drei genehmigten Erdgasbohrungen 2026

Bohrareal Hochfeld-1 im April 2026

[ Fotos ]

Frankenmarkt (pta000/13.04.2026/15:15 UTC+2)

Das Explorations- und Produktionsunternehmen ADX Energy beginnt am Donnerstag (16. April) mit der Erdgasbohrung "HOCH-1" in der oberösterreichischen Gemeinde Frankenmarkt bei Vöcklabruck. HOCH-1 liegt in der Katastralgemeinde Höhenwarth und ist das erste von drei seichten Erdgas-Prospekten, für die bereits alle montan- und naturschutzrechtlichen Genehmigungen sowie Einwilligungen der Grundbesitzer vorliegen.

Bohrung und Bewertung werden voraussichtlich zwei Wochen dauern. Im Erfolgsfall wird die Erkundungsbohrung verrohrt und für anschließende Produktionstests zur Bestimmung des Reservenpotenzials vorbereitet. Die gemessene Gesamttiefe (MD) der Bohrung beträgt ca. 1430 Meter, die wahre vertikale Tiefe (TVD) 1145 Meter. ADX wird regelmäßig über den Betriebsfortschritt und die Bohrergebnisse berichten.

Seichte Prospekte mit hohem Potenzial

Die Explorationsbohrung Hochfeld-1 ("HOCH-1") erfolgt im Lizenzgebiet ADX-AT-I in Oberösterreich, ADX hält als Betreiber eine wirtschaftliche Beteiligung von 50 Prozent. Die Bohrung zielt auf hochproduktive, relativ seichte Gaslagerstätten in geringen Tiefen (miozäne Sandsteine) der Hall-Formation ab. Vergleichbare Bohrungen in dieser Formation erzielten in der Vergangenheit Förderraten von bis zu 9 Mio. Kubikfuß pro Tag, das sind rund 110 MW Dauerleistung oder 2,8 Gigawattstunden pro Tag. Zum Vergleich: Die Stadt Wien verbraucht rund 22 GWh täglich.

Das HOCH-Prospektionsgebiet weist ein mittleres potenzielles Ressourcenpotenzial von 8,0 Mrd. Kubikfuß (226 Mio. Kubikmeter) und ein mögliches Gesamtpotenzial von 17,3 Mrd. Kubikfuß (knapp 500 Mio. Kubikmeter) auf. Potenzielle Ressourcen sind die geschätzten Erdöl- oder Erdgasmengen, die im Erfolgsfall gewonnen werden können, wobei auf das Fund- und Erschließungsrisiko hingewiesen wird. Die Fundwahrscheinlichkeit liegt bei 50 Prozent.

Große Hoffnungen in neue Bohrwelle

ADX-Chairman Ian Tchacos hofft, mit der ersten von drei für 2026 geplanten seichten Bohrungen die ADX-Erdgasförderung in Österreich rasch ausbauen zu können. Im Erfolgsfall könnte HOCH-1 - basierend auf der bisherigen Bohrleistung der Zielformation Hall - bis zu 1.500 Barrel Öläquivalent pro Tag fördern. Aber das ist noch nicht alles, so der Chef des australisch-österreichischen Explorationsunternehmens:

"Wir haben - dank fortschrittlicher seismischer Verfahren - sieben weitere Bohrprojekte für reines biogenes Erdgas in Oberösterreich entwickelt. Die nächsten genehmigten Bohrungen sind GOLD-1 (100% Beteiligung) und SCHOE-1 (mit 50% ADX-Beteiligung).

Der Beginn des ADX-Erdgasprogramms erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Zugang zu neuen inländischen Gasvorkommen in Europa von entscheidender Bedeutung ist - nicht zuletzt weil die europäischen Gaspreise aufgrund geopolitischer Verwerfungen auf über 49 Euro pro Megawattstunde gestiegen sind."

Über ADX Energy

Die börsennotierte ADX Energy Ltd exploriert und fördert Kohlenwasserstoffe in Österreich und entwickelt Speicherlösungen für grünen Wasserstoff. ADX hat das Know-how sowie Lizenzen für eine Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas sowie die unterirdische Speicherung von Gas. Das Unternehmen betreibt Erdöl- und Erdgas-Lagerstätten im Großraum Zistersdorf (NÖ) und Waldneukirchen (OÖ). Mitarbeiter wie Zulieferfirmen und Service-Organisationen in den Produktionsstätten blicken auf viele Jahrzehnte erfolgreicher Berufserfahrung zurück. http://www.adx-energy.com

Aussendung: ADX Energy Dr. Wilfried Seywald | seywald@tsp.at | 0699-18114006 | office@adx-energy.at

(Ende)

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Aussender:      ADX Energy Ltd. 
           Ölzeltgasse 3/8 
           1030 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   DI Paul Fink 
Tel.:         +43 (0)676 6893465 
E-Mail:        paul.fink@adx-energy.at 
Website:       www.adx-energy.com 
ISIN(s):       AU000000ADX9 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX 
Weitere        Australian Securities Exchange (ASX), Sydney 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776086100064 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 09:15 ET (13:15 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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