© Foto: wO-GeminiChina hebt die Preise für Seltene Erden massiv an. Das treibt die Aktien der Produzenten und schürt neue Sorgen vor Engpässen, Exportdruck und dem nächsten geopolitischen Rohstoff-Schock.Aktien chinesischer Produzenten seltener Erden sind am Montag deutlich gestiegen. Auslöser war laut Seeking Alpha eine kräftige Preiserhöhung führender Hersteller für das zweite Quartal 2026. Der Schritt gilt als Signal für eine weitere Verknappung des Angebots und unterstreicht zugleich den anhaltend starken Einfluss Pekings auf diesen strategisch wichtigen Markt. China Northern Rare Earth und Baotou Steel erhöhten den Preis für Seltenerdkonzentrat bei Geschäften mit verbundenen Unternehmen auf 38.804 Yuan …Den vollständigen Artikel lesen
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