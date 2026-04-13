Die Nervosität an den internationalen Finanzmärkten wächst. Mehrere wirtschaftliche und geopolitische Entwicklungen könnten in den kommenden Monaten zu einer deutlichen Korrektur an den Börsen führen. Besonders im Fokus steht dabei die US-Wirtschaft, deren Aktienmärkte in den vergangenen Jahren stark gestiegen sind. Doch steigende Energiepreise, geopolitische Spannungen und geldpolitische Risiken könnten die Stabilität des aktuellen Börsenaufschwungs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de