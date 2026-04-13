Anzeige
Mehr »
Montag, 13.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
13.04.2026 16:15 Uhr
207 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 14. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Fortsetzung des Streiks der Piloten 
     bei Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline 
  07:00 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q 
*** 08:00 GB/Imperial Brands plc, Trading Update 1H 
  08:00 DE/Tonies SE, ausführliches Jahresergebnis 
     und Geschäftsbericht (15:00 Telefonkonferenz) 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise März 
  08:00 DE/Insolvenzen Januar 
  10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Jahrespressekonferenz 
  10:00 FI/EZB-Ratsmitglied Rehn, Pressekonferenz zu geldpolitischen und 
     ökonomischen Themen 
  10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt April 
*** 11:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 1Q 
  11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 
  11:30 DE/Auktion von Bundesobligationen mit Laufzeit April 2031 im Volumen von 
     5 Mrd EUR 
  12:00 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q 
*** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 1Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q 
*** 13:30 NL/Airbus SE, HV 
*** 14:00 DE/BMW AG, Pre-Close Call 1Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise März 
     PROGNOSE: +1,1% gg Vm 
     zuvor:  +0,7% gg Vm 
     Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) 
     PROGNOSE: +0,4% 
     zuvor:  +0,5% gg Vm 
*** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick 
*** 16:00 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in University of Virginia 
     (17:30 Teilnahme an Roundtable) 
  16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht 
  17:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Wiedergabe aufgezeichneter Konversation bei 
     Forum Confcommercio 
*** 17:45 FR/Kering SA, Umsatz 1Q 
  18:00 US/BoE-Gouverneur Bailey, Teilnahme an Diskussionsforum 
     der Columbia University 
*** 23:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Fireside Chat beim Frühjahrsgipfel des 
     Bretton Woods Committee 
 
***   - CN/Handelsbilanz März 
     PROGNOSE: +113 Mrd USD 
     zuvor:  k.A. 
     Exporte 
     PROGNOSE: +8,0% gg Vj 
     zuvor:  k.A. 
     Importe 
     PROGNOSE: -7,0% gg Vj 
     zuvor:  k.A. 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/mgo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.