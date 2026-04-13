Kann ein KI-gestützter Roboterhund einen echten Blindenhund ersetzen? Das haben US-Forscher anhand eines Tests mit einem Unitree-Modell und ChatGPT-4 getestet. Die neue Studie zeigt die Vorteile dieses Ansatzes auf - und auch, wo das System noch überfordert ist. Roboterhunde haben in den vergangenen zehn Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Das ist vor allem dem Modell Spot von Boston Dynamics zu verdanken, das seit der Vorstellung im Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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